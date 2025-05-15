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Дензел Вашингтон, Роберт Паттинсон и Дейзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме об ограблении

Сегодня в 07:02
Фото: Dominique Charriau/Getty Images

Актеры Дензел Вашингтон («Ураган», «Гангстер», «Гладиатор-2»), Роберт Паттинсон («Сумерки», «Помни меня», «Бэтмен») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Там, где раки поют») сыграют в фильме от Netflix «Вот и наступил потоп». Об этом рассказали на презентации Netflix Upfront 14 мая, сообщает Deadline.

Сценарий к фильму написал Саймон Кинберг («Мистер и Миссис Смит», «Фантастическая четверка»). Netflix приобрел сценарий еще в 2020 году, но актеров на главные роли нашли только спустя 5 лет.

Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что это будет фильм об ограблении, в котором участвуют банковский охранник, кассир и вор. Предположительно, история будет разворачиваться нелинейно.

Режиссером выступил Фернанду Мейрелиш, который получил номинацию на «Оскар» как лучший режиссер за криминальную драму «Город Бога». Помимо этого, он снял фильм «Два папы», получивший три номинации на главную награду Киноакадемии за лучшую мужскую роль, лучшую мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий.

Продюсерами картины станут Саймон Кинберг, Одри Чон и Фернанду Мейрелиш, исполнительный продюсер проекта — Самсон Муке. Ожидается, что производство картины начнется этой осенью.

В апреле стало известно, что Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3». Кроме того, он спродюсирует фильм Зои Кравиц «Как спасти брак». 22 августа выйдет триллер с Дензелом Вашингтоном и A$AP Rocky «Highest 2 Lowest».

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