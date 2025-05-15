Дензел Вашингтон, Роберт Паттинсон и Дейзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме об ограблении

Актеры Дензел Вашингтон («Ураган», «Гангстер», «Гладиатор-2»), Роберт Паттинсон («Сумерки», «Помни меня», «Бэтмен») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Там, где раки поют») сыграют в фильме от Netflix «Вот и наступил потоп». Об этом рассказали на презентации Netflix Upfront 14 мая, сообщает Deadline.