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Менеджер Oasis сказал, что группа не планирует выпускать новую музыку

Сегодня в 06:42
Фото: @oasis

Oasis не планируют выпускать новую музыку и давать концерты после реюнион-тура. Об этом менеджер группы Алек Маккинли сообщил журналу Music Week.

На вопрос, возможны ли новые альбомы Oasis, он ответил: «Это определенно последний раз, как уже говорил Ноэл в прессе. Это шанс для фанатов, которые никогда не видели группу вживую, наконец-то это сделать. Но нет, планов на новую музыку нет».

Реюнион тур Oasis включает 41 концерт с июля по ноябрь 2025 года. Выступления пройдет в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Океании и Южной Америке.

Тур Oasis Live ‘25 стал самым масштабным стартом концертов в истории Великобритании и Ирландии. Летом прошлого года за билетами выстроились более 10 млн человек из 158 стран.

По словам МакКинли, «самым большим и приятным сюрпризом» стал масштаб, с которым восприняли новость о воссоединении Oasis на международном уровне.

Ранее источник The Sun сказал, что на время тура братьев Галлахеров постараются держать подальше друг от друга, чтобы не дать им поссориться. По словам инсайдера, в райдере коллектива предусмотрены отдельные гримерки для Лиама и Ноэла с раздельным кейтерингом. Те же правила распространяются на афтепати и встречи с фанатами.

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