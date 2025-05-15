Менеджер Oasis сказал, что группа не планирует выпускать новую музыку

На вопрос, возможны ли новые альбомы Oasis, он ответил: «Это определенно последний раз, как уже говорил Ноэл в прессе. Это шанс для фанатов, которые никогда не видели группу вживую, наконец-то это сделать. Но нет, планов на новую музыку нет».