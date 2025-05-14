Кошка Холли отпраздновала 15-летие и прославилась. Ее известность помогла спасти приют для животных

Кошка по кличке Холли, живущая в американском городе Хьюстоне, пышно отметила свое 15-летие. Хозяйка животного устроила для любимицы кинсеаньеру — традиционный праздник, который устраивают для латиноамериканских девочек.
Видео с торжества Холли завирусилось в соцсетях — и в конечном итоге помогло спасти от закрытия приют для животных Almost Home Cat Haven, рассказали на платформе UPI. Владелица кошки-именинницы Миранда Гонсалес привлекла внимание к проблемам приюта и собрала для него деньги.
Пожертвование, как рассказала управляющий директор организации Дина Урих, вернуло финансовую стабильность приюту, где живут более 100 котов. Праздник Холли женщина назвала «благословенным» и случившимся как нельзя вовремя.
Гонсалес поделилась, что хотела отметить свою любовь к своей кошке и показать другим людям, как много радости может привнести в жизнь животное, подобранное на улице. Миранда забрала Холли домой, когда та была еще котенком.
«Я спасла Холли, когда ей было шесть месяцев. Она появилась до того, как у меня родились дети, так что она мой первенец», — сказала Гонсалес в интервью телеканалу KHOU 11.
Девушка призналась, что давно мечтала устроить вечеринку в честь своей питомицы. Когда Холли приближалась к своему 14-летию, Миранда начала планирование юбилейного торжества.
«Мне потребовались месяцы, чтобы спланировать это. У меня были друзья и семья в качестве padrinos, людей, которые жертвуют и помогают в организации мероприятия. Все было очень детально продумано», — отметила она.
Гонсалес приобрела платье для любимой кошки и корону, заказала изысканный торт и пригласила музыкантов. На собственной кинсеаньере Холли появилась «за рулем» радиоуправляемого Bentley. Судя по видео с праздника, поздравить Холли с 15-летием пришли не менее 15 человек.