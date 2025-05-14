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Сериал «Бриджертоны» продлили на пятый и шестой сезоны. Четвертый выйдет в 2026 году

Сегодня в 22:28
Кадр: Netflix

Сериал «Бриджертоны» продлили на пятый и шестой сезоны. Четвертый сезон выйдет на стриминговом сервисе Netflix, сообщили на сайте платформы.

Новые эпизоды сконцентрируются на фигуре Бенедикта, второго по старшинству сына в семье Бриджертонов. В четвертом сезоне убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с притягательной Леди в серебре.

Роль Бенедикта в сериале продолжит исполнять Люк Томпсон. Его новый любовный интерес сыграет Йерин Ха. Актерский состав дополнят Джонатан Бейли, Виктор Алли, Аджоа Андох, Джули Эндрюс, Лоррейн Эшбурн, Симона Эшшли.

В будущих сериях появятся также Масали Бадуза, Никола Кохлан, Ханн Додд, Дэниел Френсис, Рут Джеммелл, Флоренс Хант, Мартинс Имхангбе, Клаудия Джесси, Люк Ньютон, Кэти Льонг, Мишель Мао, Эмма Наоми, Голда Рошевел, Хью Сак, Уилл Тилстон, Полли Уолкер и Изабелла Вей.

Шоураннером четвертого сезона станет Джесс Броунелл. Исполнительными продюсерами выступят Шонда Раймс, Бетси Бирс, Том Верика и Крис Ван Дюсен.

«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен Регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.

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