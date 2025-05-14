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Майя Хоук снимется в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Сегодня в 21:36
Фото: Bruce Glikas / Getty Images

Американская актриса Майя Хоук, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Город астероидов», снимется в картине «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом сообщил Deadline.

Хоук сыграет роль Вайресс, чемпионки Голодных игр, которая стала наставницей Дистрикта 12. В актерский состав проекта войдут также Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс и Кельвин Харрисон-младший.

Ленту поставят по одноименному бестселлеру Сюзанны Коллинг. Экранизацию разработает студия Lionsgate. Режиссером фильма станет Фрэнсис Лоуренс, а сценаристом — Билли Рэй.

Картина расскажет о событиях, произошедших за 24 года до старта кинофраншизы «Голодные игры». В центре окажутся участники жатвы 50-х Голодных игр, в первую очередь — 16-летний Хемитч из Дистрикта 12.

Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.

Продюсерами ленты станут Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон из Color Force, Кэмеро МакКономи, Мередит Уин и Скотт О’Брайен. Релиз «Рассвета жатвы» запланирован на 20 ноября 2026 года.

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