Майя Хоук снимется в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Американская актриса Майя Хоук, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Город астероидов», снимется в картине «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом сообщил Deadline.
Хоук сыграет роль Вайресс, чемпионки Голодных игр, которая стала наставницей Дистрикта 12. В актерский состав проекта войдут также Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс и Кельвин Харрисон-младший.
Ленту поставят по одноименному бестселлеру Сюзанны Коллинг. Экранизацию разработает студия Lionsgate. Режиссером фильма станет Фрэнсис Лоуренс, а сценаристом — Билли Рэй.
Картина расскажет о событиях, произошедших за 24 года до старта кинофраншизы «Голодные игры». В центре окажутся участники жатвы 50-х Голодных игр, в первую очередь — 16-летний Хемитч из Дистрикта 12.
Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
Продюсерами ленты станут Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон из Color Force, Кэмеро МакКономи, Мередит Уин и Скотт О’Брайен. Релиз «Рассвета жатвы» запланирован на 20 ноября 2026 года.