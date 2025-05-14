Вышел первый трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна

На ютуб-канале DC опубликовали первый трейлер фильма «Супермен». Картина выйдет в прокат 11 июля.
В ролике Лойс Лейн в исполнении Рейчел Броснахан берет интервью у Супермена, роль которого сыграл Дэвид Коренсвет. Герой рассказывает о своих недавних действиях, которые вызвали шквал критики у людей.
«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В картине снялись Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Нейтан Филлион (Зеленый фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие.
Режиссером нового Супермена» выступает Джеймс Ганн, известный по «Стражам галактики» Marvel. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».