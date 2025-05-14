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Вышел первый трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна

Вчера в 20:25
Кадр: DC

На ютуб-канале DC опубликовали первый трейлер фильма «Супермен». Картина выйдет в прокат 11 июля.

В ролике Лойс Лейн в исполнении Рейчел Броснахан берет интервью у Супермена, роль которого сыграл Дэвид Коренсвет. Герой рассказывает о своих недавних действиях, которые вызвали шквал критики у людей.

«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В картине снялись Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Нейтан Филлион (Зеленый фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие.

Режиссером нового Супермена» выступает Джеймс Ганн, известный по «Стражам галактики» Marvel. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».

Первый тизер-трейлер «Супермена» вышел в декабре и набрал 250 млн просмотров за сутки. Это стало лучшим результатом в истории фильмов Warner Bros. Второй тизер фильма появился в феврале.

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