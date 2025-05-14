В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо». Он стал фигурантом дела об экстремизме

В «Эксмо» подчеркнули, что дело не связано с их продукцией. Там подтвердили, что оно касается «пропаганды ЛГБТ* в книгах Popcorn books». Никаких других претензий к сотрудникам «Эксмо» у силовиков нет, подчеркнули в издательстве.