В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо». Он стал фигурантом дела об экстремизме

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек задержали в Москве. Они стали фигурантами уголовного дела об экстремизме, сообщил ТАСС.
Дело возбуждено по ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ о склонении, вербовке или ином вовлечении людей в деятельность экстремистской организации. Максимальное наказание по этой статье составляет восемь лет лишения свободы.
В данный момент со всеми задержанными проводят следственные действия. После допроса фигурантам планируют избрать меру пресечения. Какой она может быть, пока неясно.
ТАСС отметил со ссылкой на правоохранительные органы, что расследование ведется в связи с обнаруженной пропагандой ЛГБТ* в книгах, выпущенных издательством Popcorn books. Ранее в издательстве изъяли литературу с экстремистскими материалами.
В «Эксмо» подчеркнули, что дело не связано с их продукцией. Там подтвердили, что оно касается «пропаганды ЛГБТ* в книгах Popcorn books». Никаких других претензий к сотрудникам «Эксмо» у силовиков нет, подчеркнули в издательстве.
В середине 2023 года «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books для «расширения молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». Руководство издательства и холдинга заключили специальное соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.