В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо». Он стал фигурантом дела об экстремизме

Сегодня / 08:10
Экскурсия от космонавта, ретроигротека и поход: «Ночь в музее» объединит 170 площадок в Москве
Сегодня / 19:02
В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым
Сегодня / 18:20
«Пункт назначения-6» получил 93% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии
Сегодня / 17:53
Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов
Сегодня / 17:14
Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома
Сегодня / 16:30
В Швейцарии утка попалась на превышении скорости
Сегодня / 16:19
Рэперу DDG запретили приближаться к актрисе Халле Бейли после обвинений в домашнем насилии
Сегодня / 16:10
Apple разрабатывает технологию для управления устройствами силой мысли
Сегодня / 15:24
Okko показал первый тизер продолжения комедии «Волшебный участок»
Сегодня / 15:02
Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин
Сегодня / 14:53
Данные 89 млн аккаунтов Steam утекли в сеть. Пользователям рекомендуют сменить пароль
Сегодня / 14:14
В Москве пройдет крупнейшая конференция для IT-специалистов True Tech Day 3.0
Сегодня / 13:43
В Красноярске в третий раз пройдет Фестиваль «диких» ужинов
Сегодня / 13:20
Рири Уильямс сражается с Капюшоном в трейлере сериала «Железное Сердце»
Сегодня / 13:09
В Великобритании мужчина отсидел 38 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которые не совершал
Сегодня / 12:30
В Омске будут делать проспект пешеходным каждые выходные ― для тусовок
Сегодня / 12:23
Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок
Сегодня / 10:55
Uniqlo не вернется в Россию из‑за обещания главы компании: «Я дал слово и буду его держать»
Сегодня / 10:05
Эстония и Украина вышли в финал «Евровидения»
Сегодня / 09:10
Четырехлетняя девочка попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Сегодня / 09:03
Lionsgate готова продвигать свои фильмы в России
Сегодня / 08:27
Шон Пенн хотел бы поработать с Вуди Алленом: «Его вина не доказана»
Сегодня / 07:15
Из Мурманска запустят круизы на Шпицберген
Сегодня / 06:08
Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс во втором сезоне «Сорвиголовы»
Сегодня / 23:17
Умер режиссер Роберт Бентон, создатель фильма «Крамер против Крамера»
Сегодня / 22:26
Сэмюэль Л.Джексон и Ева Грин сыграют в триллере «Просто притворись мертвым»
Сегодня / 21:35
«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг
Вчера / 20:14
Футболист Лионель Месси превратит свой любимый гол в произведение искусства

В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо». Он стал фигурантом дела об экстремизме

Сегодня в 19:41
Фото: Российский книжный союз

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек задержали в Москве. Они стали фигурантами уголовного дела об экстремизме, сообщил ТАСС.

Дело возбуждено по ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ о склонении, вербовке или ином вовлечении людей в деятельность экстремистской организации. Максимальное наказание по этой статье составляет восемь лет лишения свободы.

В данный момент со всеми задержанными проводят следственные действия. После допроса фигурантам планируют избрать меру пресечения. Какой она может быть, пока неясно.

ТАСС отметил со ссылкой на правоохранительные органы, что расследование ведется в связи с обнаруженной пропагандой ЛГБТ* в книгах, выпущенных издательством Popcorn books. Ранее в издательстве изъяли литературу с экстремистскими материалами.

В «Эксмо» подчеркнули, что дело не связано с их продукцией. Там подтвердили, что оно касается «пропаганды ЛГБТ* в книгах Popcorn books». Никаких других претензий к сотрудникам «Эксмо» у силовиков нет, подчеркнули в издательстве.

Popcorn books выпустило еще до принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в России книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Из‑за них против издательства завели дело в 2023 году, после чего владелец бизнеса решил его продать.

В середине 2023 года «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books для «расширения молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». Руководство издательства и холдинга заключили специальное соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами