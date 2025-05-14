В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым

В Англии кошка три недели провела под половицами дома и выжила благодаря пиву и закуске из насекомых. Об этом рассказал Daily Mail.
Домашней кошке по кличке Лея 11 лет. Когда она пропала, хозяева расклеили плакаты о розыске питомца. Они даже заплатили 1 000 фунтов стерлингов (более 106 тысяч рублей) детективу по поиску животных, чтобы тот помог выследить Лею, но поиски не принесли результата.
Однажды соседи услышали слабое мяуканье из‑под пола, после чего вырезали отверстие размером в один квадратный метр и обнаружили там кошку. Рядом с ней стояла открытая банка французского пива.
«Была найдена полупустая банка пива, и мы задались вопросом, не сделала ли она из нее несколько глотков. Кошка также могла питаться мелкими млекопитающими, например, мышами, или насекомыми, и, вполне возможно, пить конденсат из труб. Мы никогда не узнаем, как она выживала все это время. Когда ее спасли, она потеряла треть своего веса»», — прокомментировали хозяева Леи.
Предположительно, животное оказалось в ловушке после того, как случайно залезло в открытый люк во время ремонта соседей. Ее крики не слышали из‑за шума. Помощь ветеринаров Лее не потребовалась.
При похожих обстоятельствах в феврале на три недели пропала кошка из США. Хозяева обыскали весь район в поисках животного по кличке Санни-Лу и уже собрались переезжать. Когда домой зашли грузчики, чтобы забрать мебель, то услышали мяуканье. Оказалось, что питомец забрался в диван и застрял.