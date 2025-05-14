В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым

«Была найдена полупустая банка пива, и мы задались вопросом, не сделала ли она из нее несколько глотков. Кошка также могла питаться мелкими млекопитающими, например, мышами, или насекомыми, и, вполне возможно, пить конденсат из труб. Мы никогда не узнаем, как она выживала все это время. Когда ее спасли, она потеряла треть своего веса»», — прокомментировали хозяева Леи.