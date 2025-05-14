«Пункт назначения-6» получил 93% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии

Пока на Rotten Tomatoes зафиксированы только четыре негативных отзыва на фильм. В них критики называют фильм приносящим удовольствие, но имеющим «неразвитый сюжет» и всего три интересных сцены. «Этот тот же самый фильм „Пункт назначения“, который вы видели раньше», — утверждает Эндрю Салазар из Discussing Film.