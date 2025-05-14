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«Пункт назначения-6» получил 93% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии

Сегодня в 18:20
Кадр: New Line Cinema

Картина «Пункт назначения: Узы крови» может стать самой успешной среди кинокритиков частью франшизы. Он получил 94% свежести на портале Rotten Tomatoes.

Рецензенты называют ленту «лучшим фильмом серии» и «приятным сюрпризом, который оживляет сагу». Ее хвалят за «достойный сценарий», попадание в «нужные ноты» и персонажей, которым хочется сопереживать.

«Учитывая, что хоррор-франшизы постоянно возвращаются из мертвых, „Узы крови“ — один из самых свежих фильмов, какие мы видели за последнее время. Это идеальное сочетание возвращение к истокам и приготовления чего‑то нового, пропитанного кровью и хрустящими костями», — написала Эмма Кили из Collider.

Пока на Rotten Tomatoes зафиксированы только четыре негативных отзыва на фильм. В них критики называют фильм приносящим удовольствие, но имеющим «неразвитый сюжет» и всего три интересных сцены. «Этот тот же самый фильм „Пункт назначения“, который вы видели раньше», — утверждает Эндрю Салазар из Discussing Film.

«Пункт назначения: Узы крови» вышел в мировой кинопрокат 14 мая, его показывают в кинотеатрах IMAX. Режиссерами проекта стали Адам Стайн и Зак Липовски, они поставили фильм по сценарию Гая Бусика и Лори Эванс Тейлор.

Хоррор рассказал о членах одной семьи, которым суждено погибнуть, если только они не разыщут единственного человека, способного вытащить их из лап смерти. В ленте снялись Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Хармон, Оуэн Патрик Джойнер, Анна Лор, Брек Бэссингер и Тони Тодд.

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