Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов

Сегодня / 08:10
Экскурсия от космонавта, ретроигротека и поход: «Ночь в музее» объединит 170 площадок в Москве
Сегодня / 19:41
В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо». Он стал фигурантом дела об экстремизме
Сегодня / 19:02
В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым
Сегодня / 18:20
«Пункт назначения-6» получил 93% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии
Сегодня / 17:14
Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома
Сегодня / 16:30
В Швейцарии утка попалась на превышении скорости
Сегодня / 16:19
Рэперу DDG запретили приближаться к актрисе Халле Бейли после обвинений в домашнем насилии
Сегодня / 16:10
Apple разрабатывает технологию для управления устройствами силой мысли
Сегодня / 15:24
Okko показал первый тизер продолжения комедии «Волшебный участок»
Сегодня / 15:02
Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин
Сегодня / 14:53
Данные 89 млн аккаунтов Steam утекли в сеть. Пользователям рекомендуют сменить пароль
Сегодня / 14:14
В Москве пройдет крупнейшая конференция для IT-специалистов True Tech Day 3.0
Сегодня / 13:43
В Красноярске в третий раз пройдет Фестиваль «диких» ужинов
Сегодня / 13:20
Рири Уильямс сражается с Капюшоном в трейлере сериала «Железное Сердце»
Сегодня / 13:09
В Великобритании мужчина отсидел 38 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которые не совершал
Сегодня / 12:30
В Омске будут делать проспект пешеходным каждые выходные ― для тусовок
Сегодня / 12:23
Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок
Сегодня / 10:55
Uniqlo не вернется в Россию из‑за обещания главы компании: «Я дал слово и буду его держать»
Сегодня / 10:05
Эстония и Украина вышли в финал «Евровидения»
Сегодня / 09:10
Четырехлетняя девочка попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Сегодня / 09:03
Lionsgate готова продвигать свои фильмы в России
Сегодня / 08:27
Шон Пенн хотел бы поработать с Вуди Алленом: «Его вина не доказана»
Сегодня / 07:15
Из Мурманска запустят круизы на Шпицберген
Сегодня / 06:08
Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс во втором сезоне «Сорвиголовы»
Сегодня / 23:17
Умер режиссер Роберт Бентон, создатель фильма «Крамер против Крамера»
Сегодня / 22:26
Сэмюэль Л.Джексон и Ева Грин сыграют в триллере «Просто притворись мертвым»
Сегодня / 21:35
«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг
Вчера / 20:14
Футболист Лионель Месси превратит свой любимый гол в произведение искусства

Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов

Сегодня в 17:53
Фото: guseinnews/Telegram

Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Об этом сообщил ТАСС.

Гасанова обвинили по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов). По данным СК РФ, в 2019–2021 годах блогер не выплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

Блогеру заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты уже подали апелляцию на решение об аресте.

Гусейн Гасанов — российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курса «Мышление миллионера» и многочисленных розыгрышей в соцсетях.

В ноябре 2023 года Лига безопасного интернета (ЛГИ) просила полицию проверить Гасанова, а также других блогеров. В том же году стало известно, что в налоговой службе создали специальный отдел для проверки россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей более 50 миллионов рублей в год.

Глава ЛГИ Екатерина Мизулина отметила, что за два года ее команда четыре раза обжаловала отказ МВД в возбуждении уголовного дела против Гасанова. По словам Мизулиной, сейчас блогер находится за границей.

В марте суд в Москве отправил на пять лет в колонию общего режима «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Блогершу признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Приговора ждет и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в крупном мошенничестве. По делу блогера проходят 113 потерпевших. В начале апреля предприниматель признал вину.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами