Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов

Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Об этом сообщил ТАСС.
Гасанова обвинили по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов). По данным СК РФ, в 2019–2021 годах блогер не выплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.
Блогеру заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты уже подали апелляцию на решение об аресте.
Гусейн Гасанов — российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курса «Мышление миллионера» и многочисленных розыгрышей в соцсетях.
В марте суд в Москве отправил на пять лет в колонию общего режима «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Блогершу признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Приговора ждет и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в крупном мошенничестве. По делу блогера проходят 113 потерпевших. В начале апреля предприниматель признал вину.