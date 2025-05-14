Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома

Сегодня / 08:10
Экскурсия от космонавта, ретроигротека и поход: «Ночь в музее» объединит 170 площадок в Москве
Сегодня / 19:41
В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо». Он стал фигурантом дела об экстремизме
Сегодня / 19:02
В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым
Сегодня / 18:20
«Пункт назначения-6» получил 93% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии
Сегодня / 17:53
Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов
Сегодня / 16:30
В Швейцарии утка попалась на превышении скорости
Сегодня / 16:19
Рэперу DDG запретили приближаться к актрисе Халле Бейли после обвинений в домашнем насилии
Сегодня / 16:10
Apple разрабатывает технологию для управления устройствами силой мысли
Сегодня / 15:24
Okko показал первый тизер продолжения комедии «Волшебный участок»
Сегодня / 15:02
Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин
Сегодня / 14:53
Данные 89 млн аккаунтов Steam утекли в сеть. Пользователям рекомендуют сменить пароль
Сегодня / 14:14
В Москве пройдет крупнейшая конференция для IT-специалистов True Tech Day 3.0
Сегодня / 13:43
В Красноярске в третий раз пройдет Фестиваль «диких» ужинов
Сегодня / 13:20
Рири Уильямс сражается с Капюшоном в трейлере сериала «Железное Сердце»
Сегодня / 13:09
В Великобритании мужчина отсидел 38 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которые не совершал
Сегодня / 12:30
В Омске будут делать проспект пешеходным каждые выходные ― для тусовок
Сегодня / 12:23
Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок
Сегодня / 10:55
Uniqlo не вернется в Россию из‑за обещания главы компании: «Я дал слово и буду его держать»
Сегодня / 10:05
Эстония и Украина вышли в финал «Евровидения»
Сегодня / 09:10
Четырехлетняя девочка попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Сегодня / 09:03
Lionsgate готова продвигать свои фильмы в России
Сегодня / 08:27
Шон Пенн хотел бы поработать с Вуди Алленом: «Его вина не доказана»
Сегодня / 07:15
Из Мурманска запустят круизы на Шпицберген
Сегодня / 06:08
Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс во втором сезоне «Сорвиголовы»
Сегодня / 23:17
Умер режиссер Роберт Бентон, создатель фильма «Крамер против Крамера»
Сегодня / 22:26
Сэмюэль Л.Джексон и Ева Грин сыграют в триллере «Просто притворись мертвым»
Сегодня / 21:35
«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг
Вчера / 20:14
Футболист Лионель Месси превратит свой любимый гол в произведение искусства

Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома

Сегодня в 17:14
Фото: Columbia Pictures Corporation

Американский режиссер Уэс Андерсон рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что реквизит из его первого фильма, «Бутылочная ракета», распродали без ведома кинематографиста.

Андерсон признался, что был «очень оскорблен» случившимся. Постановщик оставил вещи из картины в хранилище на студии, но многие из них оттуда пропали. «Некоторые из них были сделаны мной лично», — посетовал режиссер.

Он поделился, что обнаружил пропажу реквизита, когда пришел на склад, чтобы найти кое-какие предметы. «Я увидел, что вещи либо не хранились или не были защищены должным образом, либо были проданы», — вспомнил Андерсон.

После этого случая кинематографист завел собственный архив. Теперь в контрактах постановщика прописано, что он оставит костюмы и реквизит себе, будет заботиться о них и нести за них ответственность.

«Когда мы снимали „Водную жизнь“, кто‑то приехал из студии в Италию, где мы снимали, чтобы остановить меня. Я все равно забрал большую часть вещей, но произошло то же самое — некоторые предметы из фильма забрали, а потом потеряли или продали», — рассказал Андерсон.

Он признался, что утеря части реквизита затруднила работу над выставкой-ретроспективой во Французской синематеке, посвященной его творчеству. «В процессе подготовки этой экспозиции нам пришлось отслеживать некоторые вещи, которые были отданы, проданы или обменяны», — отметил режиссер.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами