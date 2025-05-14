Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома

Американский режиссер Уэс Андерсон рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что реквизит из его первого фильма, «Бутылочная ракета», распродали без ведома кинематографиста.
Андерсон признался, что был «очень оскорблен» случившимся. Постановщик оставил вещи из картины в хранилище на студии, но многие из них оттуда пропали. «Некоторые из них были сделаны мной лично», — посетовал режиссер.
Он поделился, что обнаружил пропажу реквизита, когда пришел на склад, чтобы найти кое-какие предметы. «Я увидел, что вещи либо не хранились или не были защищены должным образом, либо были проданы», — вспомнил Андерсон.
После этого случая кинематографист завел собственный архив. Теперь в контрактах постановщика прописано, что он оставит костюмы и реквизит себе, будет заботиться о них и нести за них ответственность.
«Когда мы снимали „Водную жизнь“, кто‑то приехал из студии в Италию, где мы снимали, чтобы остановить меня. Я все равно забрал большую часть вещей, но произошло то же самое — некоторые предметы из фильма забрали, а потом потеряли или продали», — рассказал Андерсон.
Он признался, что утеря части реквизита затруднила работу над выставкой-ретроспективой во Французской синематеке, посвященной его творчеству. «В процессе подготовки этой экспозиции нам пришлось отслеживать некоторые вещи, которые были отданы, проданы или обменяны», — отметил режиссер.