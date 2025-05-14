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В Швейцарии утка попалась на превышении скорости

Сегодня в 16:30
Фото: PD/Polizeiinspektorat Köniz

В швейцарской коммуне Кёниц дорожная камера зафиксировала утку, превышающую скорость. Об этом пишет Berner Zeitung.

Снимок опубликовали местные власти. На нем изображена кряква, летящая вдоль улицы Вангентальштрассе. Камера вычислила скорость птицы: она преодолевала в час 52 километра, тогда как на данном участке запрещено ехать быстрее 30 километров в час.

Чиновники пошутили, что утка может быть рецидивисткой, поскольку похожая птица уже попадала в объектив то же самой камеры 7 лет назад и летела с той же скоростью.

Местные жители назвали фото фейковым и решили, что это «запоздалая первоапрельская шутка». В ответ на это полиция заверила, что снимок подлинный, поскольку все камеры ежегодно проверяет швейцарский институт метрологии.

В Sky News добавили, что служители порядка все же допускают, что фотография подделана, но предпочитают сохранять чувство юмора. Офицеры надеются, что люди оценят такое «любопытное совпадение».

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