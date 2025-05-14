Рэперу DDG запретили приближаться к актрисе Халле Бейли после обвинений в домашнем насилии

Рэперу DDG выписали запретительный ордер, ему нельзя приближаться к актрисе Халле Бейли из‑за обвинений в домашнем насилии. Об этом написал Associated Press.
Бейли и DDG состояли в отношениях с 2022 по 2024 год. В декабре 2023 года у пары появился сын. Но после расставания Халле заявила, что Дэрил Дуэйн Грэнберри-младший (это настоящее имя DDG) постоянно подвергал ее насилию.
Девушка подала в суд на бывшего возлюбленного, обвинив его в «физическом, словесном, эмоциональном и финансовом насилии». Слушание по делу DDG пройдет 6 июня, до этого дня рэперу придется держаться подальше от Бейли и их сына.
Актриса подчеркнула, что с момента расставания с DDG произошло «множество актов физического насилия». Бейли также обвинила экс-партнера в кибербуллинге. По словам Халле, рэпер «поливает ее грязью перед несколькими миллионами своих поклонников».
«Он утверждает, что я скрываю от него нашего сына и что я встречаюсь с другими мужчинами. В результате я получаю угрозы и ненависть в социальных сетях», — поделилась артистка.