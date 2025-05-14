Рэперу DDG запретили приближаться к актрисе Халле Бейли после обвинений в домашнем насилии

Бейли и DDG состояли в отношениях с 2022 по 2024 год. В декабре 2023 года у пары появился сын. Но после расставания Халле заявила, что Дэрил Дуэйн Грэнберри-младший (это настоящее имя DDG) постоянно подвергал ее насилию.