Apple разрабатывает технологию для управления устройствами силой мысли

С 2019 года Synchron имплантировал Stentrode уже 10 пациентам. Один из них, Марк Джексон, смог почувствовать, как у него подкашиваются ноги, оказавшись над обрывом в Альпах. В реальности мужчина не может ходить и никогда не был в Швейцарии — он носил гарнитуру виртуальной реальности Apple, подключенную к своему импланту.