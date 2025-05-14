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Apple разрабатывает технологию для управления устройствами силой мысли

Сегодня в 16:10
Фото: Synchron Inc/YouTube

Apple работает над технологией, которая поможет управлять устройствами силой мысли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Нейроимплант Stentrode разработал американский стартап Synchron. Устройство вводят через вену на шее и устанавливают в кровеносном сосуде над двигательной корой головного мозга.

Технология известна под названием нейроинтерфейс, или «мозг-компьютер». Девайс будет считывать нейросигналы и передавать информацию из мозга прямо на iPhone, Apple Vision Pro и другие гаджеты. Разработка создана для пациентов с неврологическими нарушениями: с повреждениями спинного мозга, боковым амиотрофическим склерозом и для тех, кто перенес инсульт.

С 2019 года Synchron имплантировал Stentrode уже 10 пациентам. Один из них, Марк Джексон, смог почувствовать, как у него подкашиваются ноги, оказавшись над обрывом в Альпах. В реальности мужчина не может ходить и никогда не был в Швейцарии — он носил гарнитуру виртуальной реальности Apple, подключенную к своему импланту.

При этом устройство все еще находится на стадии разработки. Его пока нельзя использовать для имитации движения курсора мышью или пальцем по сенсорному экрану — навигация проходит намного медленнее, чем при обычном взаимодействии с компьютером или смартфоном.

Имплант похож на чип Neuralink Илона Маска. Тот тоже вживляется в мозг и способен считывать его активность, а потом переводить ее в команды на экране. Однако Syncron отмечает, что их новинка, в отличие от Neuralink, не требует хирургической операции.

Недавно Apple объявил, что планирует использовать технологию искусственного интеллекта для увеличения времени автономной работы iPhone. Компания хочет внедрить инструмент управления аккумулятором на базе ИИ в iOS 19.

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Теги:
Apple
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