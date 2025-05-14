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Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

Сегодня в 15:02
Фото: Андрей Сульдин

Умер основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом сообщила пресс-служба компании. Предпринимателю было 56 лет.

Представитель компании сказал РИА «Новости», что не знает точную причину смерти. Собеседник агентства отметил, что у Сульдина были проблемы со здоровьем, он болел диабетом.

История «У Палыча» началась с небольшого кафе, которое в 1991 году Сульдин открыл в Самаре. Позже оно стало рестораном, а бизнесмен с партнерами запустил продажу пельменей навынос. С 1995 года заработало производство пельменей, а с 1997-го — тортов, которые стали визитной карточкой компании.

Сейчас под брендом «У Палыча» выпускают около 1450 наименований продуктов: десерты и торты, супы и вторые блюда, колбасы и сосиски, разные полуфабрикаты. Продукция представлена в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Представитель компании уточнил, что Сульдин более 10 лет назад продал свою долю в бизнесе и отошел от управления брендом.

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