Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

История «У Палыча» началась с небольшого кафе, которое в 1991 году Сульдин открыл в Самаре. Позже оно стало рестораном, а бизнесмен с партнерами запустил продажу пельменей навынос. С 1995 года заработало производство пельменей, а с 1997-го — тортов, которые стали визитной карточкой компании.