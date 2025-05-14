Okko показал первый тизер продолжения комедии «Волшебный участок»

Okko представил первый тизер второго сезона комедийного сериала «Волшебный участок», в котором снялись Николай Наумов («Реальные пацаны»), Ева Смирнова («Чебурашка») и Филипп Янковский («Монастырь»).
Продолжение шоу выйдет на платформе в 2025 году. Его действие развернется в сказочном городе на Неве, куда во времена Петра I вместе с новыми технологиями и знаниями проникли иностранные волшебные герои.
Главному герою сериала Лехе (Наумов) предстоит выйти на след Кощея, отправиться в Петербург и разгадать там множество тайн, а также отыскать Василису (Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир.
Создателями второго сезона выступили режиссер Степан Гордеев, оператор Роберт Саруханян, сценарист и шоураннер Александр Носков. Все они работали и над первой частью «Волшебного участка».
В актерский состав проекта вошли Илья Соболев, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова, Дарья Мельникова, Антон Лапенко, Виктор Бычков и Александра Ребенок.
Кроме того, Хозяйку Медной горы в шоу сыграла Анна Уколова, Данилу-мастера — Кирилл Мелехов, Купидоняна — Денис Пьянов, рыбака Емельянова — Дмитрий Куличков, Русалку — Валентина Мазунина.
На экране появятся и другие сказочные персонажи: Голем, Гриб из Рязани, Огневушка-поскакушка, тролли, гномы. Камео исполнит певица Анна Семенович. Их можно будет увидеть в восьми эпизодах грядущего сезона.