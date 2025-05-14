Данные 89 млн аккаунтов Steam утекли в сеть. Пользователям рекомендуют сменить пароль

Число аккаунтов в Steam компания Valve не раскрывает. Известно, что еще в 2019 году сервис преодолел отметку в 1 млн зарегистрированных пользователей. Однако далеко не все из этих аккаунтов активны. По состоянию на 2025 год Steam насчитывает 132 млн активных пользователей в месяц.