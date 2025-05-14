В Красноярске в третий раз пройдет Фестиваль «диких» ужинов

История «диких» ужинов началась в 2022 году. Их создатель — ресторатор Хайям Аминов, основатель Fresco и Fresco Asia, — однажды, пролетая на вертолете, увидел заброшенный мраморный карьер в тайге в 150 км от Красноярска. Эта живописная площадка стала местом для первого «дикого» ужина.