С 7 июня по 26 июля в Красноярске в третий раз пройдет Фестиваль «диких» ужинов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
История «диких» ужинов началась в 2022 году. Их создатель — ресторатор Хайям Аминов, основатель Fresco и Fresco Asia, — однажды, пролетая на вертолете, увидел заброшенный мраморный карьер в тайге в 150 км от Красноярска. Эта живописная площадка стала местом для первого «дикого» ужина.
Этот карьер станет локацией и третьего фестиваля. С 7 июня по 26 июля состоится 8 ужинов — по одному в каждую субботу. Среди подтвердивших участие шефов — Тимур Исмайлов (Sartoria Lamberti, Lumicino, Москва), Дан Мирон (бренд-шеф нескольких ресторанов Lucky Group, Москва), Евгений Кузнецов («Сибирьсибирь», Москва), Тимофей Сулима (Flør, Москва), Евгений Александров (Bruno, Москва), Андрей Грязев («Баран-рапан», Сочи) и другие.
Каждое блюдо шефы будут создавать из локальных ингредиентов, собранных непосредственно в тайге или купленных на местных рынках, и готовить на открытом огне прямо перед гостями. За винное сопровождение ужинов отвечает Вячеслав Прядко — сомелье топовых ресторанов Красноярска, шеф-сомелье Fresco Group.
В этом году проект сменит название на WD Fest (Wild Dinner Festival). По словам организаторов, переименование события подчеркнет его международный статус и универсальность.