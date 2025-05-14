В Великобритании мужчина отсидел 38 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которые не совершал

Сейчас британцу 68 лет. В заявлении, которое зачитала от его имени адвокат Сара Майетт, тот сказал, что пережил слишком много ужасов, чтобы раскрывать подробности. «Я не сержусь, не озлоблен. Я просто хочу вернуться к своим близким и семье, поскольку желаю максимально использовать остаток существования, дарованный мне в этом мире», — отметил он.