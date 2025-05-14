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В Великобритании мужчина отсидел 38 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которые не совершал

Сегодня в 13:09
Фото: Merseyside Police

В Великобритании апелляционный суд отменил приговор мужчине, который провел в тюрьме 38 лет. Это самая продолжительная судебная ошибка в истории страны. Об этом сообщает The Guardian.

В 1987 году Питера Салливана осудили за убийство 21-летней флористки и сотрудницы паба Дианы Синдалл. Ее изуродованное и частично раздетое тело нашли у заправки в графстве Мерсисайд, недалеко от Ливерпуля.

Суд посчитал, что к преступлению причастен Салливан, который в тот день много выпил после проигрыша в матче по дартсу. По мнению следствия, вооруженный ломом мужчина встретил девушку, когда та возвращалась домой после смены в пабе.

Осужденный не признавал вину, его адвокаты дважды пытались добиться отмены приговора, однако эти попытки не принесли результата. Спустя 38 лет невиновность жителя Соединенного Королевства удалось доказать благодаря новым тестам ДНК, проведенным Комиссией по рассмотрению уголовных дел. Они показали, что генетического материала мужчины нет в сохранившихся образцах. В прокуратуре отметили, что в 1980-х годах такие тесты еще не были доступны.

Салливан присутствовал на заседании по видеосвязи из тюрьмы Уэйкфилд. Он слушал решение суда, опустив голову и скрестив руки, а узнав об отмене приговора, заплакал.

Сейчас британцу 68 лет. В заявлении, которое зачитала от его имени адвокат Сара Майетт, тот сказал, что пережил слишком много ужасов, чтобы раскрывать подробности. «Я не сержусь, не озлоблен. Я просто хочу вернуться к своим близким и семье, поскольку желаю максимально использовать остаток существования, дарованный мне в этом мире», — отметил он.

В полиции Мерсисайда сообщили, что «прилагают все усилия», чтобы найти человека, чья ДНК осталась на месте убийства Дианы Синдалл.

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