В Омске будут делать проспект пешеходным каждые выходные ― для тусовок

В Омске каждые выходные будут перекрывать для автомобилей Любинский проспект. Об этом сообщает местное издание «Город55».
Один из центральных проспектов города будут делать пешеходным для культурных мероприятий, прогулок и тусовок. На проезжей части уже запланированы велофестиваль, празднования «Ночи музеев», Дня России и Дня молодежи.
Режим «я отдыхаю от автомобилей» будет действовать на проспекте с 20.00 пятницы до 20.00 воскресенья. Перекрытия начнутся на этой неделе, 16 мая. Пешеходным будут делать весь проспект ― от площади Победы до улицы Партизанской.
В Дептрансе считают, что перекрытия не сильно отразятся на пробках: в 20.00 пятницы час пик уже позади, а следующий будет только в понедельник. Кроме того, летом многие омичи будут уезжать из города.
Перекрытие центральных улиц на выходные (или на один из дней) практикуется во многих городах мира. Среди них ― Нью-Йорк, Париж, Брюссель, Осло, Богота, Сеул и Токио. Среди плюсов такой практики называют улучшение экологии и социальной связности (люди больше общаются и встречаются друг с другом), поддержку локального бизнеса и доступность пространства для маломобильных. Еще один плюс ― улучшение здоровья людей, которые начинают больше гулять. В некоторых городах на перекрытых улицах даже специально устраивают тренировки, занятия по йоге и танцам.