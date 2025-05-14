В Омске будут делать проспект пешеходным каждые выходные ― для тусовок

Перекрытие центральных улиц на выходные (или на один из дней) практикуется во многих городах мира. Среди них ― Нью-Йорк, Париж, Брюссель, Осло, Богота, Сеул и Токио. Среди плюсов такой практики называют улучшение экологии и социальной связности (люди больше общаются и встречаются друг с другом), поддержку локального бизнеса и доступность пространства для маломобильных. Еще один плюс ― улучшение здоровья людей, которые начинают больше гулять. В некоторых городах на перекрытых улицах даже специально устраивают тренировки, занятия по йоге и танцам.