Рири Уильямс сражается с Капюшоном в трейлере сериала «Железное Сердце»

«Молодая гениальная изобретательница Рири Уильямс, решившая оставить свой след в истории, возвращается в родной Чикаго. Ее уникальный подход к созданию костюмов в духе Железного человека вызывает восхищение, но в погоне за мечтой она сталкивается с загадочным и харизматичным Паркером Роббинсом», — гласит синопсис.