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Рири Уильямс сражается с Капюшоном в трейлере сериала «Железное Сердце»

Сегодня в 13:20
Фото: Disney+

Marvel опубликовала первый трейлер сериала «Железное Сердце». Его премьера состоится 24 июня на Disney+.

В ролике Рири Уильямс возвращается домой после событий «Черной Пантеры: Ваканда навеки». Там она оказывается втянута в заговор, в котором замешан Паркер Роббинс, также известный как Капюшон.

«Молодая гениальная изобретательница Рири Уильямс, решившая оставить свой след в истории, возвращается в родной Чикаго. Ее уникальный подход к созданию костюмов в духе Железного человека вызывает восхищение, но в погоне за мечтой она сталкивается с загадочным и харизматичным Паркером Роббинсом», — гласит синопсис.

Главную роль исполнила Доминик Торн. Капюшона сыграл Энтони Рамос. В сериале также снялись Лирик Росс, Олден Эренрайк, Риган Алия, Мэнни Монтана, Мэттью Илэм и Энджи Уайт.

Шоураннером проекта стала Чинака Ходж, а режиссерами эпизодов — Сэм Бейли и Анджела Барнс.

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