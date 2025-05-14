Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

Черкизовский рынок работал с начала 1990-х годов и был одним из крупнейших вещевых рынков в Москве. По данным Федерации мигрантов России, на рынке трудилось более 100 тысяч человек. В 2009 году рынок был закрыт по инициативе мэрии, заявившей, что более 40 процентов его товарооборота было нелегальным.