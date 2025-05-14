Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

Сарик Андреасян снимет новый сериал про Черкизовский рынок. Об этом пишут «Новости кинопроизводства».
По данным телеграм-канала, сюжет расскажет о преподавателе математики в конце 1990-х, которого жизнь забрасывает на крупнейший рынок Восточной Европы.
Проект получит название «Рынок». Кресло сценариста займет Даниил Азаров, а креативного продюсера — Алексей Гравицкий. Премьера ожидается в 2026 году.
Черкизовский рынок работал с начала 1990-х годов и был одним из крупнейших вещевых рынков в Москве. По данным Федерации мигрантов России, на рынке трудилось более 100 тысяч человек. В 2009 году рынок был закрыт по инициативе мэрии, заявившей, что более 40 процентов его товарооборота было нелегальным.