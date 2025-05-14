В Москве пройдет крупнейшая конференция для IT-специалистов True Tech Day 3.0

В Москве 6 июня МТС проведет крупнейшую конференцию для IT-специалистов True Tech Day 3.0. Мероприятие состоится в «МТС Live Холл», также будет вестись онлайн-трансляция. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
В конференции смогут принять участие как начинающие, так и опытные работники эксперты в области информационных технологий. В этом году True Tech Day пройдет уже в третий раз. Ее главной темой станет взаимосвязь искусственного интеллекта и машинного обучения.
Программа разделена на четыре направления:
- Main. Настоящее и будущее применение ИИ: AI-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники;
- Science & Future. Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос;
- Engineering. Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AI ассистентов программиста и интеграции систем;
- Ai&Ml. Технические аспекты работы с ML моделями: анализ типовых ошибок LLM, применение RAG для улучшения генерации, кейсы по AutoML, временным рядам и другое.
Конференцию откроет генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин. Затем на сцену выйдут более 40 спикеров, в числе которых российские и зарубежные специалисты в IТ-индустрии.
С докладами выступят:
- Чжун Ли, директор института UCAI и руководитель лаборатории AI&BM. Он поделится инсайтами успешного внедрения ИИ в различных отраслях;
- Пабло де Веккьо, главный архитектор NTT DATA, расскажет о применении агентского ИИ к цифровым двойникам;
- Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI. Он обсудит, почему мультиагентные системы стали главным трендом года;
- Антон Скогорев, технический директор AI-центра Т-Банка, порассуждает о том, как будет выглядеть архитектура AI-ориентированных систем;
- Данила Дюгуров, СТО МТС Web Services, раскроет особенности построения публичной облачной платформы;
- Павел Лакосников, Unit Lead команды Architecture Governance в Avito, расскажет о процессе технического дизайн-ревью;
- Алексей Семихатов, заведующий лабораторией фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН, выступит с лекцией об индетерминизме, запутанности и существовании без свойств;
- Игорь Зарубинский, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС и Михаил Тутаев, CPO MWS Cloud, поделятся опытом, как превратить технологии в эффективные бизнес-решения и ускорить разработку с помощью продуктов MWS.
Кроме деловой части гостей ждут различные «айтивности»: челлендж «Хакни Tesla», где участники смогут попробовать завладеть доступом к системам управления электрокаром, воркшоп по созданию карманного ИИ-помощника, роборейсинг, кибербар, тату-студия, афтепати с музыкальными хедлайнерами и многое другое.
Помимо этого, на площадке пройдет серия интерактивов на базе флагманских продуктов МТС Web Services — разбор архитектурных кейсов от облачной платформы MWS Cloud Platform, подготовка брифа для разработки ПО при помощи ИИ, создание арт-объекта из видеовизиток, записанных в новом сервисе для бизнес-коммуникаций TeamStream и другие вовлекающие квесты.
«Мы приглашаем гостей заглянуть внутрь нашего бигтеха и в интерактивном формате познакомиться с главными продуктами MWS и фичами, а также командой специалистов, которая их развивает. При этом неизменной остается главная отличительная черта True Tech Day — дух IТ-фестиваля, где помимо интересных докладов и интеллектуальных игр, есть множество возможностей для отдыха и качественного нетворкинга», — прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.