Обладатель «Грэмми» Imanbek выпустил клип на гимн киберспортивного турнира PGL Astana

Казахстанский диджей Imanbek вместе с Winline записал клип на песню «Alga Kazakhstan» («Вперед, Казахстан!») ― это официальный гимн международного киберспортивного турнира PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2.
Артист наполнил видео отсылками к традициям Казахстана, связав их с современной культурой и киберспортом. По мнению Imanbek, клип получился душевным ― особенно концовка, которая напоминает, что главной остается семья, несмотря на увлечения.
Трек вышел перед стартом турнира и уже доступен на всех популярных площадках: Spotify, Apple Music, YouTube, «Яндекс Музыка» и «VK Музыка».
Плей-офф PGL Astana 2025 пройдет с 16 по 18 мая. Комьюнити-касты прямо с арены проведут русскоязычный стример Вячеслав Buster Леонтьев с 4,5 млн фолловеров на Twitch и комментатор Игорь Sl4m Сопов.
В 2021 году Imanbek получил «Грэмми» в категории «Лучший ремикс» за новую обработку для трека «Roses» рэпера Карлоса Сент-Джона.