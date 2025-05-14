Uniqlo не вернется в Россию из‑за обещания главы компании: «Я дал слово и буду его держать»

Uniqlo не вернется в Россию из‑за обещания, которое дал глава компании Тадаси Янаи. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью «Ведомостям».
Репик отметил, что японский предприниматель заявил ему, что не может нарушить данное обещание. «Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически его вынудили дать такое обещание.
Сейчас он говорит: „Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях“», — пересказал диалог председатель «Деловой России».
В начале 2022 года в России работало 49 магазинов Uniqlo, пока в марте компания не приостановила деятельность на российском рынке. В феврале 2023 года «Коммерсант» писал, что Uniqlo начала оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок.