Эстония и Украина вышли в финал «Евровидения»

В финал «Евровидения-2025» вышел представитель Эстонии Томми Кэш и украинская группа Ziferblat. Об этом сообщила пресс-служба песенного конкурса.
Первый полуфинал «Евровидения» прошел в швейцарском Базеле 13 мая. Томми Кэш выступил с вирусной песней «Espresso Macchiato», которая успела попасть в скандал. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей требовала исключить композицию из конкурса, сочтя ее оскорбительной и полной стереотипов об итальянцах.
Ziferblat представили песню «Bird of Pray», в которой альтернативный рок смешивается с боевой песней и вайбами 1970-х.
Всего первый полуфинал конкурса выявил 10 финалистов. Кроме Украины и Эстонии, это Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино и Португалия. Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал ― 17-го.
В этом году «Евровидение» проводится в 69-й раз. Страной-хозяйкой стала Швейцария, чей представитель ― певец Nemo ― победил в прошлом году. Россия не принимает участия в конкурсе после начала военной операции на Украине. На этом фоне в стране организуют свой песенный конкурс «Интервидение», на котором от РФ выступит Shaman.