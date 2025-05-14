Эстония и Украина вышли в финал «Евровидения»

В этом году «Евровидение» проводится в 69-й раз. Страной-хозяйкой стала Швейцария, чей представитель ― певец Nemo ― победил в прошлом году. Россия не принимает участия в конкурсе после начала военной операции на Украине. На этом фоне в стране организуют свой песенный конкурс «Интервидение», на котором от РФ выступит Shaman.