Четырехлетняя девочка попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30». В него вошли 100 человек, которые добились успеха в своей сфере до 30 лет.
Самой молодой частницей стала четырехлетняя блогерка Ева Карпикау, которая представлена в категории «Новые медиа». В своих видео она танцует и участвует в челленджах, а также рассуждает на серьезные темы — например, о любви и красоте природы. Ева появилась в соцсетях чуть больше года назад и собрала на различных платформах более 1 млн подписчиков. Ее ролики набирают миллионы просмотров.
В категории «Музыка» оказались двенадцатилетние Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская, исполнившие трек «Sigma Boy». Девочки уже более пяти лет выкладывают свои песни, а композиция про парня, который всем нравится, стала международным хитом и вошла в топ-10 чарта Billboard Hot Dance/Pop songs.
Среди других людей, вошедших в лонг-лист, ― актер Марк Эйдельштейн, инфлюэнсерка Мария Червоткина, директор фонда «Дом с маяком» Марина Власова, шахматист Володар Мурзин и сооснователь сети чайных Pims Глеб Голубев.
Из списка номинантов жюри, редакция и читатели выберут топ-30. Рейтинг «30 до 30» опубликуют в июльском номере Forbes и на сайте журнала во второй половине июня.