Четырехлетняя девочка попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Самой молодой частницей стала четырехлетняя блогерка Ева Карпикау, которая представлена в категории «Новые медиа». В своих видео она танцует и участвует в челленджах, а также рассуждает на серьезные темы — например, о любви и красоте природы. Ева появилась в соцсетях чуть больше года назад и собрала на различных платформах более 1 млн подписчиков. Ее ролики набирают миллионы просмотров.