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Lionsgate готова продвигать свои фильмы в России

Сегодня в 09:03
Фото: Lionsgate

Lionsgate готова продвигать фильмы в России. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

5 июня студия планирует выпустить спин-офф «Джона Уика» — «Балерину» — в российский прокат через дистрибьютора «Атмосфера кино». А 13 ноября ожидается премьера «Иллюзии обмана-3».

Представитель Lionsgate отказался от комментариев, но источник сообщил Variety, что студия готова «продвигаться в России в каждом конкретном случае», объясняя это изменением настроений и тем, что «прошло время».

Издание подчеркивает, что этот шаг дает надежду, что и другие крупные студии последуют примеру Lionsgate на фоне падения доходов от международного проката и ожидания возможного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«Кажется, все снова открывается. Вчера я встретил много российских байеров — они здесь и готовы вести бизнес», — сказал один из продюсеров в Каннах.

Ранее в российский прокат выходили и другие фильмы Lionsgate. Среди них — «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Крушение», «Моя пиратская свадьба», «Ворон», «Бордерлендс» и другие.

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