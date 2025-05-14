Lionsgate готова продвигать свои фильмы в России

Lionsgate готова продвигать фильмы в России. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.
5 июня студия планирует выпустить спин-офф «Джона Уика» — «Балерину» — в российский прокат через дистрибьютора «Атмосфера кино». А 13 ноября ожидается премьера «Иллюзии обмана-3».
Представитель Lionsgate отказался от комментариев, но источник сообщил Variety, что студия готова «продвигаться в России в каждом конкретном случае», объясняя это изменением настроений и тем, что «прошло время».
Издание подчеркивает, что этот шаг дает надежду, что и другие крупные студии последуют примеру Lionsgate на фоне падения доходов от международного проката и ожидания возможного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
«Кажется, все снова открывается. Вчера я встретил много российских байеров — они здесь и готовы вести бизнес», — сказал один из продюсеров в Каннах.
Ранее в российский прокат выходили и другие фильмы Lionsgate. Среди них — «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Крушение», «Моя пиратская свадьба», «Ворон», «Бордерлендс» и другие.