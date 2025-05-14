Экскурсия от космонавта, ретроигротека и поход: «Ночь в музее» объединит 170 площадок в Москве

В ночь с 17 на 18 мая в Москве пройдет традиционная акция «Ночь в музее». Она объединит 170 площадок ― культурных центров, галерей, библиотек и парков. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«В программе — больше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод. Главная особенность этого сезона — применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут», — отметила она.
В Музее космонавтики экскурсию проведет летчик-космонавт Антон Шкаплеров. С 20.00 начнутся концерты певцов и музыкантов Мариинского и Большого театров. В 22.30 московские дизайнеры представят коллекции в космической тематике.
В музее «Атом» на ВДНХ до 23.30 можно посетить выставку «Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы». В Музее Москвы в 19.30 выступит камерный хор, а после историк прочитает лекцию о послевоенном восстановлении столицы.
Пушкинский музей подготовил иммерсивные экскурсии с героями произведений великого поэта и встречу с актером Виктором Добронравовым. В парке «Зарядье» с 18.00 можно посетить выставку «И увидел я новое небо и новую землю».
В «ГЭС-2» в 19.00 специалисты расскажут историю создания площадки, а в галерее «Богородское» в 19.30 можно будет поработать над собственным проектом станции метро. Заповедник «Коломенское» в 20.00 приглашает в поход-экспедицию.
Много интересных событий запланировано для детей. На «Афише» есть специальная подборка по этому поводу. Например, в Театре кукол имени Образцова гостям расскажут о первых кукольных представлениях и раскроют тайны профессии.
В Музее леса пройдет обзорная экскурсия, которая заставит задуматься о роли леса в жизни человека и важности охраны природы. В Музее Скрябина пройдет интерактивная программа для детей, посвященная музыке выдающегося композитора.
На многих площадках будут работать игротеки. К примеру, на интерактивной площадке Музея Москвы дети смогут узнать, во что играли их родители и бабушки. Подробнее о площадках-участниках и расписании мероприятий смотрите на сайтах «Афиши» и акции «Ночь в музее» от столичного Депкульта.