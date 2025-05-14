Экскурсия от космонавта, ретроигротека и поход: «Ночь в музее» объединит 170 площадок в Москве

В музее «Атом» на ВДНХ до 23.30 можно посетить выставку «Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы». В Музее Москвы в 19.30 выступит камерный хор, а после историк прочитает лекцию о послевоенном восстановлении столицы.