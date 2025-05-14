Шон Пенн хотел бы поработать с Вуди Алленом: «Его вина не доказана»

Мне просто кажется, что какие бы худшие подозрения ни были в его адрес, нужно сверить их с фактами, отдельно от движения #MeToo и всех, кто от него что‑то получил. Просто давайте остановимся на секунду, вот и все. Я вижу, что его вина не доказана, значит, считаю его невиновным. Я бы поработал с ним без колебаний».