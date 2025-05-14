Шон Пенн хотел бы поработать с Вуди Алленом: «Его вина не доказана»

Шон Пенн заявил в эфире «The Louis Theroux Podcast», что готов поработать с Вуди Алленом, несмотря на обвинения в сексуализированном насилии, выдвинутые против режиссера.
Актер, получивший номинацию на «Оскар» за роль в фильме Аллена «Сладкий и гадкий», заявил, что любит эту ленту. «Я бы с удовольствием снова снялся у него, если бы проект был подходящий», — сказал он.
Вуди Аллен был обвинен своей приемной дочерью Дилан Фэрроу в сексуальном домогательстве к ней в 1992 году, когда ей было 8 лет. Режиссер неоднократно отвергал это обвинение, считая, что девушка говорит об этом по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после слов Фэрроу начали проверку, но она ничем не закончилась.
«Я не слышал, чтобы хоть один клинический психолог или психиатр когда‑либо говорил, что педофилия проявляется в единственном случае за 80 лет жизни. Мне о таком неизвестно», — сказал Пенн.
Он добавил: «Когда люди пытаются связать это с его молодыми девушками… Правильно это или нет — сейчас не об этом речь. Все, что происходит после полового созревания по обоюдному согласию, — это совсем другой разговор.
Мне просто кажется, что какие бы худшие подозрения ни были в его адрес, нужно сверить их с фактами, отдельно от движения #MeToo и всех, кто от него что‑то получил. Просто давайте остановимся на секунду, вот и все. Я вижу, что его вина не доказана, значит, считаю его невиновным. Я бы поработал с ним без колебаний».