Из Мурманска запустят круизы на Шпицберген

Летом этого года из Мурманска запустят круизы на архипелаг Шпицберген. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
Длительность тура составит 12 дней. В программу экспедиции включены морской переход из Мурманска на Шпицберген, посещение Баренцбурга, поселка Пирамида на российской части и поселка Лонгйир на норвежской части архипелага, ледники Норденшельда и Эсмарк, птичий базар фьорда и другие природные точки.
Первая экспедиция запланирована с 1 по 12 июня, вторая — с 13 по 25 июня. Стоимость тура начинается от 570 тыс. рублей и доходит до 950 тыс. Для посещения архипелага пассажирам нужен только загранпаспорт.
Организаторами тура выступают образовательный центр «Морская практика» и ФГУП «Государственный трест „Арктикуголь“».
Шпицберген — архипелаг с особым международным статусом в Северном Ледовитом океане, принадлежащий Норвегии. По Шпицбергенскому договору 1920 года, его участники, включая Россию (правопреемницу СССР), имеют право вести там хозяйственную деятельность.
Россия управляет поселками Баренцбург и Пирамида, где ранее вела добычу угля, а теперь поддерживает научные и культурные проекты. В 2024 году поселки российского присутствия на архипелаге посетили около 12 тыс. туристов.