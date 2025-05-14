Из Мурманска запустят круизы на Шпицберген

Длительность тура составит 12 дней. В программу экспедиции включены морской переход из Мурманска на Шпицберген, посещение Баренцбурга, поселка Пирамида на российской части и поселка Лонгйир на норвежской части архипелага, ледники Норденшельда и Эсмарк, птичий базар фьорда и другие природные точки.