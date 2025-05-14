Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс во втором сезоне «Сорвиголовы»

Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс во втором сезоне сериала Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново». Об этом сообщает Deadline.
Слухи о ее возвращении ходили уже несколько месяцев, но Marvel отказалась подтвердить кастинг. В итоге об этом официально было объявлено на презентации Disney в Нью-Йорке.
«Так здорово вернуться! Возвращение к Джессике после трех сезонов „Защитников“, и теперь — присоединение к киновселенной Marvel. Я невероятно взволнована тем, что снова вживаюсь в этот культовый образ. Не хочу раскрывать слишком много… но Джессику Джонс ждет многое — этот сезон будет потрясающим», — сказала Кристен Риттер.
Актриса сыграла Джессику Джонс в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играл Чарли Кокс.
Он повторил роль слепого адвоката Мэтта Мердока в фильме «Сорвиголова: Рожденный заново», действие которого разворачивается спустя несколько лет после событий оригинального сериала.