Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс во втором сезоне «Сорвиголовы»

«Так здорово вернуться! Возвращение к Джессике после трех сезонов „Защитников“, и теперь — присоединение к киновселенной Marvel. Я невероятно взволнована тем, что снова вживаюсь в этот культовый образ. Не хочу раскрывать слишком много… но Джессику Джонс ждет многое — этот сезон будет потрясающим», — сказала Кристен Риттер.