Умер режиссер Роберт Бентон, создатель фильма «Крамер против Крамера»

Роберт Бентон родился в Техасе 29 сентября 1932 года. В молодости он служил в армии и рисовал диорамы. В 1958 году Бентон стал арт-директором журнала Esquire, после чего познакомился с Дэвидом Ньюманом. Вместе они написали сценарий фильма «Бонни и Клайд», с чего и начали свою карьеру в кино в 1967 году.