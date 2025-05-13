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Умер режиссер Роберт Бентон, создатель фильма «Крамер против Крамера»

Сегодня в 23:17
Фото: Charley Gallay / Getty Images

Американский режиссер Роберт Бентон, автор картины «Крамер против Крамера», скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на менеджера кинематографиста Марису Форзано.

Бентон умер у себя дома на Манхэттене 11 мая. У него остался сын Джон. Он пока не дал комментарий о смерти отца.

Роберт Бентон родился в Техасе 29 сентября 1932 года. В молодости он служил в армии и рисовал диорамы. В 1958 году Бентон стал арт-директором журнала Esquire, после чего познакомился с Дэвидом Ньюманом. Вместе они написали сценарий фильма «Бонни и Клайд», с чего и начали свою карьеру в кино в 1967 году.

Пути кинематографистов со временем разошлись: Ньюман продолжил писать сценарии, а Бентон стал режиссером. В 1972 году Бентон выпустил дебютный фильм «Плохая компания». Спустя пять лет у него вышла картина «Позднее шоу».

Настоящим фурором стала драма «Крамер против Крамера» с Мерил Стрип и Дастином Хоффманом. В 1980 году лента получила пять премий «Оскар» — в категориях «Лучвший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

После Бентон поставил еще восемь полнометражных фильмов: «В ночной тиши», «Место в сердце», «Надин», «Билли Батгейт», «Дураков нет», «Сумерки», «Запятнанная репутация» и «Праздник любви». За сценарий картины «Место в сердце» кинематографист удостоился еще одной статуэтки «Оскар».

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