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Сэмюел Л. Джексон и Ева Грин сыграют в триллере «Просто притворись мертвым»

Сегодня в 22:26
Фото: Elisabetta A. Villa / Getty Images

Номинант на премию «Оскар» Сэмюел Л. Джексон («Криминальное чтиво») и французская актриса Ева Грин («Казино Рояль») снимутся в триллере «Just Play Dead» («Просто притворись мертвым»). Об этом написал Deadline.

Картину поставит режиссер Гэри Фледер («Последний рубеж», «Не говори ни слова») по сценарию Дэна Гордона («Рэмбо: Последняя кровь», «Ураган»). В актерский состав проекта также войдет звезда сериала «Бумажный дом» Мария Педраса.

Фильм расскажет о богатом криминальном гении Джеке Вулфе (Джексон), которого загнали в угол федералы. Герой решает инсценировать свою смерть и получить страховую выплату в размере 30 миллионов долларов.

Жена Джека, Нора (Грин), соглашается участвовать в сговоре и подставить своего любовника, обвинив его в «убийстве» супруга. Но на самом деле женщина замышляет куда более коварный план: она собирается убить мужа по-настоящему.

По мере того, как ложь Норы раскрывается, она и Джек пытаются перехитрить друг друга. Кто окажется победителем в их игре, станет известно, когда «Just Play Dead» выйдет на экраны. Дата релиза пока не определена.

Продюсерами картины выступят Фил Хант из Head Gear Films, Валентин Димитров из Gemstone Films, Сагив Диамант, Моше Диамант и Габи Уайт Харт. Исполнительными продюсерами будут Арианна Фрейзер и Дельфин Перье из Highland Film Group. Съемки стартуют осенью на Канарских островах.

«Меня всегда привлекали истории, которые не поддаются категоризации, которые существуют где‑то между жанрами и бросают вызов зрителям, заставляя их быть начеку. <…> Этот фильм провокационный, сексуальный и оригинальный — идеальное сочетание умного повествования и захватывающих поворотов», — прокомментировал Фледер.

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