«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг

Вчера / 13:38
Появился первый кадр из «Газеты» — спин-оффа «Офиса». Сериал выйдет в сентябре
Вчера / 20:14
Футболист Лионель Месси превратит свой любимый гол в произведение искусства
Вчера / 19:48
Мадонна и Шон Леви разрабатывают сериал о жизни певицы
Вчера / 19:29
В Красноярске врачи поликлиники записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники
Вчера / 18:59
Элизабет Олсен снимется с Кристен Стюарт и Оскаром Айзеком в вампирском триллере «Плоть богов»
Вчера / 18:43
Четвертый сезон «Медведя» выйдет 26 июня
Вчера / 18:10
Том Круз призвал начинающих актеров изучать кинопроизводство: «Брандо прекрасно разбирался в свете»
Вчера / 17:35
Белла Хадид призналась, что живет с мучительной болью из‑за болезни Лайма
Вчера / 17:21
Луи Гаррель, Венсан Макень и Фанни Ардан присоединились к касту нового фильма Кирилла Серебренникова
Вчера / 16:32
Hulu показал тизер сериала «All’s Fair» — нового проекта Райана Мерфи с Ким Кардашьян
Вчера / 15:56
НАСА превратило излучение черной дыры в музыку
Вчера / 15:40
Зоопарк в Китае объявил в розыск капибару. Она сбежала 1,5 месяца назад — и ее не могут найти
Вчера / 15:30
Таксистов в России обяжут ездить на отечественных авто
Вчера / 15:25
Okko выпустит документальный фильм о Паше Технике
Вчера / 15:13
Боб Оденкерк в трейлере боевика «Никто-2». В кресле режиссера — Тимо Тяхянто
Вчера / 14:36
Тело Тома Харди «сейчас разваливается на части» из‑за травм, полученных на съемках
Вчера / 13:43
Орнитологи изучат популяцию сокола-балобана на Алтае и будут подсаживать птенцов в чужие гнезда
Вчера / 13:39
Вышел клип Леонида Агутина на трек «Н.В.Л.», который стал саундтреком сериала «Разочарованные»
Вчера / 12:43
Суд признал порочащими честь Мизулиной фрагменты из интервью Лебедева Дудю*
Вчера / 12:12
В водоемах Москвы появятся почти 200 плавучих домиков для уток
Вчера / 11:32
В Китае зумеры тихо протестуют против выгорания: они отказываются работать и называют себя «крысами»
Вчера / 10:54
Ютубер воссоздал трек Эминема, используя реплики из 331 фильма и сериала
Вчера / 09:22
Жерар Депардье получил условный срок по делу о домогательствах
Вчера / 08:52
Робот-гуманоид от Tesla станцевал
Вчера / 07:21
Второй сезон «Фоллаута» получил новые тизеры и дату премьеры. Шоу продлили на третий сезон
Вчера / 06:33
Apple планирует увеличить работу батареи на всех айфонах с iOS 19, внедрив функцию с ИИ
Вчера / 05:50
Николас Кейдж сражается с бандитами в первом тизере «Паука-Нуар»
Вчера / 23:24
Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд перевоплотятся в дрессировщиков львов и иллюзионистов Зигфрида и Роя

«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг

Сегодня в 21:35
Фото: Rebecca Sapp / Getty Images

Британский писатель Кадзуо Исигуро, лауреат Нобелевской премии по литературе и номинант на премию «Оскар», признался в интервью The Guardian, что любит неточные киноадаптации своих книг.

Исигуро тесно связан с киноиндустрией, он написал множество сценариев. Но у писателя, по его словам, «есть строгое правило не пытаться адаптировать» собственные произведения.

«Пока я остаюсь на заднем плане, я не думаю, что становлюсь помехой. Я всегда говорю кинематографистам, что они должны обладать своим фильмом — и что к нему не стоит подходить с благоговением [к оригинальному тексту]», — сказал Исигуро.

По мнению писателя, экранизация должна «развивать историю — не быть точным ее переводом, каким может быть издание книги на иностранном языке».

«Я знаю многих романистов, которые были бы раздражены, услышав это от меня… Дело в том, что я смотрю много-много фильмов, и когда адаптация известной книги не работает, в 95% случаев это происходит потому, что создатели картины слишком почтительны к источнику», — пояснил он.

Исигуро убежден, что книги и фильмы — очень разные произведения искусства, и потому он позволяет им отличаться настолько, насколько это покажется необходимым кинематографистам. «Иногда они почти противоположны», — отметил писатель.

«Это может показаться скромностью, когда я призываю экранизации „двигать вперед“ историю. Но на самом деле это форма эгоизма. Я стремлюсь, чтобы мои истории были похожи на истории, скажем, Гомера. Или стали похожи на определенные сказки и мифы, проходили сквозь века и различные культуры, адаптируясь и развиваясь, чтобы обращаться к разной аудитории», — сказал Исигуро.

Автор добавил, что его романы сами «состоят из материалов», которые он «унаследовал, впитал и переделал». «Когда что‑то переходит из книги в фильм, это возможность для сбора у костра: это время для истории расти и развиваться», — сказал он.

В данный момент Исигуро готовится к премьере экранизации своего дебютного романа «Там, где в дымке холмы». Его покажут впервые на Каннском кинофестивале 15 мая, картину снял режиссер Кей Исикава.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами