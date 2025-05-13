«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг

«Я знаю многих романистов, которые были бы раздражены, услышав это от меня… Дело в том, что я смотрю много-много фильмов, и когда адаптация известной книги не работает, в 95% случаев это происходит потому, что создатели картины слишком почтительны к источнику», — пояснил он.