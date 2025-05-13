«Это форма эгоизма»: писатель Кадзуо Исигуро объяснил, почему любит неточные киноадаптации книг

Британский писатель Кадзуо Исигуро, лауреат Нобелевской премии по литературе и номинант на премию «Оскар», признался в интервью The Guardian, что любит неточные киноадаптации своих книг.
Исигуро тесно связан с киноиндустрией, он написал множество сценариев. Но у писателя, по его словам, «есть строгое правило не пытаться адаптировать» собственные произведения.
«Пока я остаюсь на заднем плане, я не думаю, что становлюсь помехой. Я всегда говорю кинематографистам, что они должны обладать своим фильмом — и что к нему не стоит подходить с благоговением [к оригинальному тексту]», — сказал Исигуро.
По мнению писателя, экранизация должна «развивать историю — не быть точным ее переводом, каким может быть издание книги на иностранном языке».
«Я знаю многих романистов, которые были бы раздражены, услышав это от меня… Дело в том, что я смотрю много-много фильмов, и когда адаптация известной книги не работает, в 95% случаев это происходит потому, что создатели картины слишком почтительны к источнику», — пояснил он.
Исигуро убежден, что книги и фильмы — очень разные произведения искусства, и потому он позволяет им отличаться настолько, насколько это покажется необходимым кинематографистам. «Иногда они почти противоположны», — отметил писатель.
«Это может показаться скромностью, когда я призываю экранизации „двигать вперед“ историю. Но на самом деле это форма эгоизма. Я стремлюсь, чтобы мои истории были похожи на истории, скажем, Гомера. Или стали похожи на определенные сказки и мифы, проходили сквозь века и различные культуры, адаптируясь и развиваясь, чтобы обращаться к разной аудитории», — сказал Исигуро.
Автор добавил, что его романы сами «состоят из материалов», которые он «унаследовал, впитал и переделал». «Когда что‑то переходит из книги в фильм, это возможность для сбора у костра: это время для истории расти и развиваться», — сказал он.
В данный момент Исигуро готовится к премьере экранизации своего дебютного романа «Там, где в дымке холмы». Его покажут впервые на Каннском кинофестивале 15 мая, картину снял режиссер Кей Исикава.