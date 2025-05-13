Футболист Лионель Месси превратит свой любимый гол в произведение искусства

«Выбрать из всех голов только один очень сложно. Каждый из них особенный по-своему, а некоторые действительно важны или вызывают невероятные воспоминания. Но выделить один из них как любимый впервые, чтобы сделать этот уникальный проект возможным, стоит того. За этим стоит сильная цель», — отметил Месси.