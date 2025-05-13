В Красноярске врачи поликлиники записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники

В Красноярске врачи одной из поликлиник записывались на прием друг к другу и подговаривали близких сделать то же самое, чтобы не выходить на работу в праздничные дни. Об этом рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
Он поделился, что узнал о «вопиющем случае» от министра здравоохранения края Наталии Говорушкиной. Та выяснила, что медики намеренно «делали запись для пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, недоступной».
«В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей. Это, конечно, стыдобище», — написал Зайцев.
Чиновник отметил, что на произошедшее «оперативно отреагировал и главный врач, и министерство здравоохранения края». Они инициировали служебное расследование. К вопросу подключилась и прокуратура. «Такие действия необходимо пресекать на корню», — подчеркнул Зайцев.
Он призвал россиян сообщать о подобных случаях через бот в телеграме и помочь властям бороться с «безответственными сотрудниками», которые, по мнению депутата, обесценивают труд других коллег.