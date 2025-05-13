В Красноярске врачи поликлиники записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники

В Красноярске врачи одной из поликлиник записывались на прием друг к другу и подговаривали близких сделать то же самое, чтобы не выходить на работу в праздничные дни. Об этом рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.