Элизабет Олсен снимется с Кристен Стюарт и Оскаром Айзеком в вампирском триллере «Плоть богов»

Американская актриса Элизабет Олсен («ВандаВижн», «Его три дочери») снимется в фильме «Плоть богов» Паноса Косматоса, автора «Мэнди». Об этом сообщил Deadline.
Партнерами Олсен по картине станут Кристен Стюарт и Оскар Айзек. Они сыграют супружескую пару Алекс и Рауля, живущих в Лос-Анджелесе 80-х и наслаждающихся ее блестящей ночной жизнью каждый вечер.
Однажды пути героев пересекаются с таинственной женщиной и ее приятелями. Рауль и Алекс соблазняются окружающим их гламурным, сюрреалистическим миром гедонизма, острых ощущений и насилия.
Сценарий фильма написал Эндрю Кевин Уокер по мотивам собственного рассказа, который он придумал в соавторстве с Косматосом. Продюсерами экранизации стали Адам Маккей и Бетси Кох из Hyperobject Industries, а также Джина Константинакос из Mad Gene Media и Айзекс.
Когда начнутся съемки проекта, пока неясно. Дистрибуторами будущей ленты станут CAA Media Ginance и WME Independent, а также XYZ Films.