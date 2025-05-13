Мадонна и Шон Леви разрабатывают сериал о жизни певицы

Мадонна работает над сериалом для Netflix, основанным на ее жизни. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, для создания сериала Мадонна объединится с режиссером «Дэдпула и Росомахи» Шоном Леви. Сообщается, что проект находится уже на ранней стадии разработки.
Сценарий для мини-сериала Netflix разрабатывается с нуля, что означает, что это отдельный проект от давно готовящегося байопика певицы для Universal.
О работе над фильмом стало известно в 2020 году. Певица рассказывала, что лента опишет в деталях ее «борьбу в качестве артиста, пытающегося выжить в мире мужчин». Мадонна сама выступила режиссером и соавтором сценария вместе со сценаристкой «Джуно» Диабло Коди.
На роль молодой певицы была приглашена Джулия Гарнер, но в начале 2023 года фильм был снят с производства в связи с 40-летним юбилейным туром Мадонны «Celebration». В июле прошлого года стало известно, что работа над фильмом возобновлена.