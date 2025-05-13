Четвертый сезон «Медведя» выйдет 26 июня

Премьера четвертого сезона сериала «Медведь» состоится 26 июня. В этот день выйдут сразу все десять эпизодов.
В описании продолжения говорится, что Кармен (Карми) Берзатто, Сидни Адаму и Ричард (Ричи) Джеримович «полны решимости не только выжить, но и вывести „Медведя“ на новый уровень».
«В этом сезоне стремление к совершенству заключается не только в том, чтобы стать лучше, но и в том, чтобы решить, за что стоит держаться», — гласит синопсис.
К своим ролям вернутся Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бахрах. После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).