Белла Хадид призналась, что живет с мучительной болью из‑за болезни Лайма

Американская модель Белла Хадид рассказала, что страдает от мучительной боли из‑за диагностированной у нее болезни Лайма большую часть времени. Этим манекенщица поделилась в интервью журналу Vogue UK.
Хадид призналась, что из‑за плохого самочувствия зачастую не может даже толком ответить на сообщения друзей. Те, по признаниям модели, присылают ей вопрос «Доказательство жизни?», на что в ответ получают эмодзи от Беллы.
Недуг приводит к частым изменениям планов модели. К примеру, Хадид переносила интервью с Vogue несколько раз. «Ненавижу это, это мой худший кошмар», — подчеркнула Белла.
Она отметила, что порой чувствует себя виноватой из‑за своего состояния. «Люди еще иногда высмеивают меня за то, что я переоцениваю свои возможности. Я думаю, никто на самом деле не понимает хронических заболеваний», — поделилась Хадид.
«Большую часть дней мне трудно принимать душ, но обещаю, ребята, если вы это читаете, я принимаю душ каждый день. Но иногда, если у меня выходной и я могу принять душ и приготовить себе завтрак, я считаю это достижением», — сказала модель.
Белла напомнила, что стандартный рабочий день в мире моды и киноиндустрии составляет 14 часов. Хадид приходится заставлять себя работать, но это оборачивается для нее негативными последствиями.
Хадид поставили диагноз «болезнь Лайма» в 2012 году одновременно с ее матерью Иоландой и братом Анваром. Это трансмиссивное инфекционное заболевание, появление которого может спровоцировать укус инфицированных клещей. Болезнь Лайма приводит к сильной усталости, затуманенности сознания, болям в суставах.