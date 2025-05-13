Том Круз призвал начинающих актеров изучать кинопроизводство: «Брандо прекрасно разбирался в свете»

Том Круз посоветовал студентам киношкол изучать ремесло кинопроизводства. Он сказал об этом, получая стипендию Британского института киноискусства.
Артист отметил, что начинающих актеров не учат техническим аспектам создания фильмов, таким как свет и построение кадра. По мнению Круза, хорошая актерская игра — это не только про талант, но и про глубокое понимание процесса съемок.
«Важно понимать, какие инструменты тебя окружают. Это как знать сцену, если ты театральный актер. Но во многих киношколах не учат тому, как работает объектив, как он влияет на взгляд актера и какой эффект оказывает.
Я всегда говорю актерам: проводите время в монтажной, поучаствуйте в продюсировании, изучайте старое кино, разбирайтесь в композиции кадра, знайте, какие бывают объективы и как работает свет — и как использовать это в свою пользу. Понимайте искусство кино на таком уровне. Брандо прекрасно разбирался в свете — как и все великие актеры», — сказал Круз.
Круз настолько убежден в важности знаний о кинопроизводстве, что записал для начинающих актеров шестичасовой обучающий видеокурс. Его партнер по фильму «Топ Ган: Мэверик» Глен Пауэлл рассказал, что смотрел весь этот ролик в одиночестве в кинотеатре.