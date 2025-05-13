Том Круз призвал начинающих актеров изучать кинопроизводство: «Брандо прекрасно разбирался в свете»

Я всегда говорю актерам: проводите время в монтажной, поучаствуйте в продюсировании, изучайте старое кино, разбирайтесь в композиции кадра, знайте, какие бывают объективы и как работает свет — и как использовать это в свою пользу. Понимайте искусство кино на таком уровне. Брандо прекрасно разбирался в свете — как и все великие актеры», — сказал Круз.