Луи Гаррель, Венсан Макень и Фанни Ардан присоединились к касту нового фильма Кирилла Серебренникова

Луи Гаррель («Мечтатели»), Людивин Санье («Люпен»), Фанни Ардан («8 женщин»), Гийом Галльенн («Ив Сен-Лоран») и Венсан Макень («Мария») снимутся в новом фильме Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Variety.
Его грядущая лента получит название «Après» и станет первой франкоязычной работой режиссера. Картина расскажет историю любви между двумя людьми, которые занимаются фотографией.
Фильм воссоединит Серебренникова с Hype Studios Ильи Стюарта. Вместе с этой студией режиссер снял пять своих предыдущих картин: «Лимонов, баллада об Эдичке», «Ученик», «Лето» и «Петровы в гриппе».
Он также вновь поработает с оператором Романом Васьяновым, художниками-постановщиками Владиславом Огаем и Любовью Корольковой, художником по костюмам Татьяной Долматовской и монтажером Хансйоргом Вайсбрихом.