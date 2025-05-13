На ютуб-канале Hulu появился тизер сериала «All’s Fair» — нового проекта Райана Мерфи с Ким Кардашьян в главной роли. В проекте также снялись Гленн Клоуз («Жена»), Наоми Уоттс («Малхолланд-драйв») и Сара Полсон («Сестра Рэтчед»).
Шоу выйдет на экраны осенью. Оно расскажет о команде женщин-адвокатов, занимающихся бракоразводными процессами. Проект описывали как высококлассную глянцевую и сексуальную процедурную драму.
Согласно синопсису, героини сериала — «свирепые, блестящие и эмоционально сложные» юристки, которые разбираются «с расставаниями, скандальными секретами и изменчивыми пристрастиями» как в зале суда, так и в собственных жизнях.
«В мире, где деньги решают все, а любовь — это поле битвы, эти женщины не просто играют в игру, они меняют ее», — говорится в описании шоу. Точная дата его релиза пока не объявлена.
Актерский состав проекта дополняют Ниси Нэш-Беттс, Тейяна Тейлор, Мэттью Носка. Мерфи выступил сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером «All’s Fair». Еще одним режиссером стал Энтони Хемингуэй.
Среди исполнительных продюсеров — Кардашьян, Клоуз, Уоттс, Нэш-Беттс, Полсон, Джон Робин Бейтс, Джо Бейкен, Джейми Пачино, Линн Грин, Ричард Левин, Хемингуэй, Крис Дженнер, Алексис Мартин Вудолл, Эрик Ковтун, Скотт Робертсон и Нисса Дидерих.