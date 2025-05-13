Зоопарк в китайском городском округе Янчжоу попросил местных жителей помочь им в поисках капибары. Животное сбежало из вольера 1,5 месяца назад — и его никак не удается разыскать.
В апреле побег совершили сразу три подопечных зоопарка: капибары Дубао, Базонг и Дуодуо. Двоих из них поймали достаточно быстро, а вот Дубао удалось скрыться. Капибара находится на воле уже 40 дней.
В зоопарке отметили, что животное не представляет угрозы для людей и «не носит с собой опасного оружия». При обнаружении беглянки жителей попросили связаться с зоопарком.
«Мы призываем Дубао добровольно сдаться. Бродить снаружи — не способ выжить. Возвращаться и жить хорошей жизнью с постоянной работой — вот королевский путь!» — добавили сотрудники.
Они подчеркнули, что текущие погодные условия в Китае и местная фауна таковы, что беспокоиться о Дубао не особенно приходится. Тем не менее работники зоопарка ждут воссоединения со свободолюбивой капибарой.
Человеку, который поможет вернуть Дубао домой, обещают приятный бонус. Он сможет посмотреть зоопарк бесплатно в любой удобный день.