Таксистов в России обяжут ездить на отечественных авто

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о локализации машин такси. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, автомобили, используемые в такси, должны будут набрать 3200 баллов локализации. Этот показатель отражает, какая часть стоимости автомобиля ― включая компоненты и сборку ― создана в России. Пока под заявленные критерии попадают только автомобили АвтоВАЗа, отдельные модели «Москвича», петербургского автопроизводителя XCite и электромобили Evolute.
Исключение сделают для машин, которые произвели по инвестконтрактам, заключенным с марта 2022 года по март 2025-го.
Новые требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года — с этой даты закон должен вступить в силу. Для некоторых регионов сделают отсрочку. Так, в Сибирском федеральном округе и Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030 года.
С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.
Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве, из‑за нового закона отрасль может лишиться до 507 тыс. водителей, или около 51% от общего числа.