Таксистов в России обяжут ездить на отечественных авто

Новые требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года — с этой даты закон должен вступить в силу. Для некоторых регионов сделают отсрочку. Так, в Сибирском федеральном округе и Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030 года.