Universal Pictures опубликовала первый трейлер боевика «Никто-2». Премьера фильма состоится 15 августа.
Действие ленты будет развиваться спустя четыре года после того, как мягкотелый семьянин и втайне бывший правительственный убийца Хатч Мэнселл по неосторожности вышел на русскую мафию.
Он остался должен преступной организации 30 млн долларов и теперь отрабатывает их бесконечной чередой убийств международных бандитов.
Хатч и его жена Бекка очень любят свою «работу», но из‑за занятости они стали отдаляться друг от друга. Поэтому они решили взять своих детей в небольшое путешествие в Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, единственное место, где Хатч и его брат Гарри отдыхали в детстве. Однако там они попадают под прицел криминального босса.
Режиссером ленты стал индонезийский постановщик Тимо Тяхянто. Он известен по таким ужастикам и боевикам, как «Пусть тебя заберет дьявол» и «З/Л/О-2». Сценарий написали Дерек Колстад, Аарон Рабин, Оденкерк и Умаир Алим.
Оригинальный фильм Ильи Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери. Лента собрала в прокате 57 млн долларов.