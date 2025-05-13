Хатч и его жена Бекка очень любят свою «работу», но из‑за занятости они стали отдаляться друг от друга. Поэтому они решили взять своих детей в небольшое путешествие в Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, единственное место, где Хатч и его брат Гарри отдыхали в детстве. Однако там они попадают под прицел криминального босса.