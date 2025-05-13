НАСА превратило излучение черной дыры в музыку

Специалисты НАСА превратили данные, полученные космическими телескопами, в звуковые пейзажи. Такой метод создания музыки из набора данных называется сонификацией и полезен не только с точки зрения культуры, но и в научных делах.
Три новые сонификации от НАСА посвящены небесным объектам, которые представляют собой разные стадии развития черных дыр. Данные для них предоставили рентгеновская обсерватория «Чандра», космический телескоп «Джеймс Уэбб» и аппарат Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Присваивая музыкальные ноты различным точкам данных, исследователи превратили космические наблюдения в звук, позволяя «услышать» космос.
Первая мелодия передает потенциальное рождение черной дыры. Она описывает массивную звезду WR 124, которая сбрасывает внешние слои, образуя светящуюся туманность из облака газа и пыли. Звезда находится примерно в 28 тыс. световых лет от Земли и в конце своей жизни может взорваться сверхновой, оставив после себя черную дыру.
Во второй сонификации можно услышать дуэт. SS 433 — двойная система, находящаяся примерно в 18 тыс. световых лет от нас, которая «поет» в рентгеновском диапазоне. Она состоит из звезды, похожей на наше Солнце, которая вращается вокруг гораздо более тяжелого партнера — нейтронной звезды или черной дыры.
Финальная часть космической симфонии посвящена далекой галактике Центавр A, расположенной в 12 млн световых лет от Земли. В центре нее находится огромная черная дыра, испускающая мощный струйный поток, пронзающий всю галактику.