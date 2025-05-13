НАСА превратило излучение черной дыры в музыку

Во второй сонификации можно услышать дуэт. SS 433 — двойная система, находящаяся примерно в 18 тыс. световых лет от нас, которая «поет» в рентгеновском диапазоне. Она состоит из звезды, похожей на наше Солнце, которая вращается вокруг гораздо более тяжелого партнера — нейтронной звезды или черной дыры.