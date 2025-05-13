Okko выпустит документальный фильм о Паше Технике

Okko выпустит документальный фильм о музыканте Паше Технике. Он будет называться «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?», рассказали «Афише Daily» представители платформы.
Генеральными продюсерами проекта выступят Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, режиссером — Владислав Кузнецов, сценаристом — музыкальный критик Даня Порнорэп. Они уже приступили к разработке ленты.
Она будет состоять из трех актов, которые расскажут, как из яркого представителя рэп-андеграунда Техник стал одной из главных звезд интернета. Авторы фильма попытаются понять, кем был артист и почему он так запомнился слушателям.
Фильм расскажет, с чего началась карьера Паши Техника и как создавалась группа Kunteynir, как появилась знаменитая маска обезьяны и для чего музыкант провоцировал зрителей на концертах, что связывало артиста с GG Allin, за что он отбыл свой первый тюремный срок, как повлиял на русскоязычную музыку.
«Пашу обожали представители абсолютно разных поколений, а его похороны превратились в один из самых масштабных митингов в новейшей истории России. Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов, с одной стороны, и глубоко несчастный человек, с другой. До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких», — отметили в Okko.
В документальную картину войдут нигде не публиковавшиеся ранее кадры из личных архивов, специально записанные для проекта интервью и анимационные зарисовки о жизни Техника. Продюсерами ленты будут Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Михаил Бородин.
«Паша Техник — настоящий русский культурный феномен. Его музыка и образ навсегда останутся в памяти сразу нескольких поколений россиян. Причем каждое из них воспринимало Пашу очень по-разному. А многие до сих пор не до конца понимают степень его влияния на культуру и музыку. Именно это мы и хотим исправить», — прокомментировал продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.