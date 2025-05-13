Okko выпустит документальный фильм о Паше Технике

«Пашу обожали представители абсолютно разных поколений, а его похороны превратились в один из самых масштабных митингов в новейшей истории России. Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов, с одной стороны, и глубоко несчастный человек, с другой. До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких», — отметили в Okko.