Тело Тома Харди «сейчас разваливается на части» из‑за травм, полученных на съемках

Том Харди рассказал в интервью Esquire, что его тело «разваливается на части» после многочисленных травм, полученных на съемках.
По словам актера, за эти годы он перенес множество операций: «Я перенес две операции на коленях, у меня грыжа межпозвоночного диска в спине, а также радикулит. И у меня этот… это плантарный фасциит [пяточная шпора]?
Откуда он взялся? И почему? И еще я потянул сухожилие в бедре. Теперь все разваливается на куски, и лучше не будет». Харди добавил, что не исключает возможности применения стволовых клеток: «Если дело дойдет до крайности и это будет разумное решение, приму совет и, возможно, попробую».
Сейчас актер снимается вместе с Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в криминальном сериале «Гангстерленд» на Paramount+. Также в конце апреля на Netflix вышел его последний боевик «Опустошение».