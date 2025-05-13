Тело Тома Харди «сейчас разваливается на части» из‑за травм, полученных на съемках

Откуда он взялся? И почему? И еще я потянул сухожилие в бедре. Теперь все разваливается на куски, и лучше не будет». Харди добавил, что не исключает возможности применения стволовых клеток: «Если дело дойдет до крайности и это будет разумное решение, приму совет и, возможно, попробую».